Россия получила свыше 400 млн рублей от УЕФА и ФИФА

РФС передали денежные средства за прошлый год в размере 3,7 млрд рублей. Почти 10% от этой суммы поступили от УЕФА и ФИФА.

УЕФА и ФИФА перечислили РФС средства за предыдущий год по целевым и компенсационным программам. Об этом сказано в отчете о финансовой деятельности российской организации, который поступил в Минспорта России.

Из документа следует, что РФС получил чуть меньше 406 млн рублей (примерно $4,3 млн) от этих двух международных организаций. Еще около 3,3 млрд рублей поступили на счета РФС в качестве целевых отчислений от азартных игр, передает ТАСС.

Напомним, последние несколько лет российские сборные и клубы не участвуют в международных турнирах из-за запрета УЕФА и ФИФА. Ранее сообщалось, что УЕФА продолжает перечислять деньги России, направленные на развитие проектов по массовому футболу.