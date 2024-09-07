Вестник Кавказа

Россия получила свыше 400 млн рублей от УЕФА и ФИФА

Россия получила свыше 400 млн рублей от УЕФА и ФИФА
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФС передали денежные средства за прошлый год в размере 3,7 млрд рублей. Почти 10% от этой суммы поступили от УЕФА и ФИФА.

УЕФА и ФИФА перечислили РФС средства за предыдущий год по целевым и компенсационным программам. Об этом сказано в отчете о финансовой деятельности российской организации, который поступил в Минспорта России.

Из документа следует, что РФС получил чуть меньше 406 млн рублей (примерно $4,3 млн) от этих двух международных организаций. Еще около 3,3 млрд рублей поступили на счета РФС в качестве целевых отчислений от азартных игр, передает ТАСС.

Напомним, последние несколько лет российские сборные и клубы не участвуют в международных турнирах из-за запрета УЕФА и ФИФА. Ранее сообщалось, что УЕФА продолжает перечислять деньги России, направленные на развитие проектов по массовому футболу.

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