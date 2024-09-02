Россия обсудит с ФИФА свое возможное участие в ЧМ-2026

РФС обсудит с ФИФА вопрос допуска российских сборных и клубных команд к международным турнирам. Представители организации планируют сделать это на запланированной между ними встрече, которая состоится уже в этом месяце.

Российский футбольный союз в текущем месяце поднимет вопрос об участии национальной сборной в ближайшем чемпионате мира, который пройдет в 2026 году. Об этом рассказал генсек организации Максим Митрофанов.

По его словам, в РФС рассчитывают обсудить эту тему на встрече с представителями ФИФА.

Данную информацию также подтвердил президент РФС Александр Дюков. Он выразил надежду на то, что международные организации позволят российским клубным и национальным командам снова участвовать в соревнованиях.

"Лето – время, когда проводился Евро и был период отпусков у коллег. Начался сентябрь, возможно, будут какие-то решения, которые позволят нашим сборным начать возвращаться в официальные турниры" – Александр Дюков

Напомним, с весны 2022 года сборная России не участвует в международных турнирах из-за запрета со стороны ФИФА и УЕФА. Таким образом, российская национальная команда пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024.