Вестник Кавказа

Штаты оценили начало процесса делимитации между Азербайджаном и Арменией

Штаты оценили начало процесса делимитации между Азербайджаном и Арменией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Вашингтоне заявили, что приветствуют начало процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Там добавили, что это важный шаг на пути к миру.

Первый замглавы американского Госдепа Ведант Патель дал оценку началу процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

Он отметил, что Вашингтон приветствует начало процесса и использование в качестве основы Алма-Атинскую декларацию 1991 года.

Патель подчеркнул, что начало процесса делимитации границы является важным шагом на пути к подписанию мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Замглавы также добавил, что сейчас у Вашингтона нет заявлений по поводу возможного визита на Южный Кавказ старшего советника Госдепа Луи Боно.

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