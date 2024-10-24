США поддержали Азербайджан и Армению в стремлении к миру

В США довольны работой, которую проводят Азербайджан и Армения в вопросе достижения мирного соглашения. На прошлой неделе республики Южного Кавказа утвердили регламент делимитации границы.

Соединенные Штаты поддерживают Азербайджан и Армению в процессе достижения мирного соглашения. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на странице в соцсетях главы пресс-службы Госдепа.

"Мы поддерживаем работу обеих сторон в направлении прочного, достойного мира ради безопасности и процветания в регионе"

– Мэтью Миллер

Он подчеркнул, что Вашингтон приветствует действия республик Южного Кавказа в вопросах формализации правил процедуры делимитации границы.

Напомним, на прошлой неделе президенты Азербайджана и Армении утвердили регламент делимитации границы между странами.