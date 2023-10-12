США начинают эвакуировать своих граждан из Израиля

Опубликовано: 22:17, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вашингтон начинает эвакуировать американских граждан из Израиля. В еврейское государство едет глава Минобороны США.

Госдеп США проинформировал о начале эвакуации американских граждан из Израиля на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Сообщается о том, что Вашингтон профинансирует чартеры для тысяч американцев и ближайших членов их семей.

"Нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом"

– Госдепартамент США

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 октября, министр обороны США Ллойд Остин начнет визит в еврейское государство.