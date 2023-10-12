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США начинают эвакуировать своих граждан из Израиля

США начинают эвакуировать своих граждан из Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вашингтон начинает эвакуировать американских граждан из Израиля. В еврейское государство едет глава Минобороны США.

Госдеп США проинформировал о начале эвакуации американских граждан из Израиля на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Сообщается о том, что Вашингтон профинансирует чартеры для тысяч американцев и ближайших членов их семей.

"Нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом"

– Госдепартамент США

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 октября, министр обороны США Ллойд Остин начнет визит в еврейское государство.

США продолжат снабжать Израиль оружием

США продолжат снабжать Израиль оружием

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