США начинают эвакуировать своих граждан из Израиля

Вашингтон начинает эвакуировать американских граждан из Израиля. В еврейское государство едет глава Минобороны США.
Госдеп США проинформировал о начале эвакуации американских граждан из Израиля на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
Сообщается о том, что Вашингтон профинансирует чартеры для тысяч американцев и ближайших членов их семей.
"Нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом"
– Госдепартамент США
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 октября, министр обороны США Ллойд Остин начнет визит в еврейское государство.