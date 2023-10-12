США продолжат снабжать Израиль оружием

США передадут Израилю еще боеприпасы и перехватчики для "Железного купола". Поставки будут осуществлять оперативно, рассказал глава Пентагона.
О поддержке Израиля и экстренных поставках оружия рассказал глава Пентагона Ллойд Остин.
"Мы без проволочек работаем над тем, чтобы передать Израилю то, что ему необходимо для самообороны, включая боеприпасы и перехватчики [системы противовоздушной обороны] "Железный купол"
– Остин
Выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав Минобороны стран НАТО он также отметил, что Вашингтон планирует продолжить также поддержку Киева.