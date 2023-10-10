Чем США и Израиль рискуют в Газе?

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Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС, если она будет поддержана США, может обернуться концом американского влияния на Ближнем Востоке.

Мировой порядок, сформированный в 1991 году, стремительно рушится. Результаты этого обвала заметны по независимым действиям не только региональных игроков, как Турция, Иран и Саудовская Аравия, которые без оглядки на США выстраивают свои региональные приоритеты. Самостоятельно действуют и более мелкие игроки. Например, ХАМАС. Новая война между Израилем и Палестиной, где пока что нет прямой вовлеченности потенциальных союзников ХАМАС, наглядно демонстрируют данный тренд.

За считанные часы боевики ХАМАС провели стремительную атаку вглубь израильской территории, взяли десятки людей в плен. Израиль давно не знал таких огромных человеческих жертв в столкновениях с арабскими силами, а с Палестиной - пожалуй, никогда. Число погибших в еврейском государстве перевалило за 800. Ответные обстрелы и бомбардировки сектора Газа, похоже, не дают желаемого результата. ХАМАС не намерен складывать оружие, да и к многочисленным жертвам в Газе уже привыкли.

Международная реакция

Давление на правительство Биньямина Нетаньяху растет, хотя пока что региональные игроки в лице Турции, Ирана, КСА и остальных не могут или не хотят останавливать боевые действия и усаживать Израиль и ХАМАС за стол переговоров. Да и сам Израиль пока к переговорам не готов. Тель-Авив уже объявил о войне против Палестины и готовится к наземному вторжению в сектор Газа. ЦАХАЛ призвал мирных жителей палестинского анклава покинуть регион во избежание человеческих жертв.

Европейский союз выразил солидарность Израилю, но не прекратил финансовую поддержку Палестины. В этой ситуации единственная надежда Тель-Авива - на Вашингтон. Белый дом готовится выделить вооружение своему союзнику. США также намерены помочь Израилю укрепить систему ПРО. Для демонстрации поддержки к берегам Газы направилась авианосная группировка во главе с "Джеральд Форд". Но как далеко готов зайти Вашингтон в поддержке Израиля?

Проблемы Израиля

Геополитическая ситуация сейчас крайне невыгодна как для Израиля, так и для Соединенных Штатов. Израиль за последние годы наладил связи с рядом арабских стран - ОАЭ, Бахрейном, Марокко, добившись от них признания. Потеплели отношения с Турцией, в прошлом году состоялся первый за последние 15 лет визит израильского президента в Анкару. На горизонте замаячило установление дипломатических отношений с Саудовской Аравией, в сентябре израильская делегация впервые официально посетила Эр-Рияд.

Но с началом обострения в секторе Газа все эти процессы либо замораживаются, либо могут откатиться назад. Саудовская Аравия прерывает нормализацию. Турция хоть и призвала к дипломатическому урегулированию, но напомнила о возврате к границам 1967 года. Арабская улица крайне негативно реагирует на действия Израиля и может заставить свои правительства в странах Залива, Иордании и Египте проявить жесткость. Постепенно и осторожно в конфликт втягивается "Хезболла", которая обменялась с ЦАХАЛ ракетными и минометными ударами. ХАМАС и "Хезболлу" поддерживает Иран, но пока Тегеран отрицает свое участие в конфликте. Тем временем Израилю угрожают другие проиранские прокси в лице йеменских хуситов. Нейтралитет сохраняют только ОАЭ.

Проблемы США

Для США ситуация ничем не лучше. Иран враждебен и не может вернуться к кооперации с Западом по "ядерной сделке", пока с него не снимут санкции. Саудовская Аравия уже давно недовольно поведением Белого дома в области прав человек и в нефтяной политике. Турция старается восстановить связи с администрацией Байдена, но курдский вопрос после теракта в Анкаре снова обострился, а по курдам симпатии США на стороне YPG и РПК. Внести раскол между региональными силами США не могут. Китай запустил нормализацию между КСА и Ираном, Турция сама помирилась с саудитами, а с Ираном образовался консенсус, в том числе благодаря запуску иранского варианта Зангезурского коридора.

За последними событиями в регионе стоят множество сопутствующих переменных - противоречия Израиля и Ирана, стремление Нетаньяху укрепить власть и, возможно, попытки ХАМАС сорвать нормализацию контактов Израиля и арабских стран. Однако коренная причина лежит в нерешенность палестинской проблемы. Стороны не могут договориться об окончании конфликта и установить границы 1967 года, к чему призывает Россия, Турция, арабские страны и в целом международное сообщество. Политика США по односторонней поддержке Израиля подпитывает его нежелание позволить создать палестинское государство, а конфронтация с Россией рушит единственную влиятельную переговорную площадку "квартет" (Россия, США, ООН и ЕС).

Перспективы войны

Региональные игроки не спешат открыто поддерживать ХАМАС, но и не могут повлиять на Израиль. Его не может остановить и Белый дом, тем более - ЕС. В такой ситуации спираль эскалации лишь раскручивается. Дело может дойти до наземной операции Израиля с полной оккупацией Газы. Прольется еще больше крови. Если в такой ситуации Иран решится начать войну с Израилем, а арабы и Анкара будут финансировать и поставлять оружие Палестине, то конфликт разрастется. США будут вынуждены начать войну с Ираном.

Если же Иран, Турция и КСА не решатся на поддержку, то Израиль может ограничиться "бойкотом". Тель-Авиву бойкот невыгоден, но это не смертельный удар. Израиль десятилетиями жил в таких условиях. Даже если придется сократить помощь Украине, США усилиями еврейской диаспоры придут на помощь уже единственному союзнику в регионе.

Разрастание конфликта с включением США и Ирана может обернуться катастрофическим и непредсказуемыми последствиями для всех. Однако даже более "умеренный" сценарий принесет немало проблем и Израилю, и США. Вашингтон полностью утратит остатки доверия и влияния на Ближнем Востоке, потому что исламские страны не простят США тысячи смертей и беженцев из Палестины. А Израиль решит палестинскую проблему и преодолеет внутриполитический кризис, но ценою вероятной блокады и изоляции на долгие годы.

Так что для дуэта США-Израиль лучший вариант - как можно скорее прийти к пути дипломатии в координации с региональными силами, с которыми сохраняется определенный уровень партнерства.