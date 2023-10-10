Армия Израиля взяла под контроль южную границу с сектором Газа

Опубликовано: 8:27, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армия обороны Израиля полностью контролирует южную границу с сектором Газа и сейчас наносит удары по инфраструктуре ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на 100% контролирует южную границу с сектором Газа, и проникновений через нее минувшей ночью не было, сообщает телеканал i24 со ссылкой на представителя армии.

"Представитель заявил... о полном, на 100%, контроле над южной границей с Газой, без каких-либо новых проникновений в понедельник"

- телеканал

Сейчас ЦАХАЛ наносит удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба в своем официальном Telegram-канале.

"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит широкомасштабные удары по многочисленным объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа"

- ЦАХАЛ

Также израильские военные обеспечивают безопасность вдоль пограничного забора с сектором Газа, говорится в сообщении.