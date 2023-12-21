Спортсмен из России сменил прописку

Борец Разамбек Жамалов будет выступать за сборную Узбекистана. Жамалов становился чемпионом России и обладателем Кубка мира в 2020 году.

Глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили рассказал о смене гражданства борцом-вольником Разамбеком Жамаловым.

Жамалов сменил спортивную прописку, он теперь будет представлять сборную Узбекистана.

В федерации пошли навстречу борцу, которого в последние годы мучали травмы, вследствие чего он не мог составить конкуренцию другим спортсменам.

Стоит добавить, что Разамбек в 2020 году брал Кубок мира, а в 2020 и 2022 годах становился лучшим на первенстве России по вольной борьбе.