Александр Овечкин – россиянин, который побил рекорд Гретцки

Россиянин Александр Овечкин вошел в историю мирового хоккея как игрок НХЛ, который побил рекорд Уэйна Гретцки. Расскажем о его биографии, возрасте, статистике и о том, как был побит рекорд Гретцки.

Александр Овечкин – звезда мирового хоккея и один из самых известных спортсменов на планете. Его ставят в один ряд с такими легендами как Мохаммед Али, Роналдо, Лионель Месси.

"Вечный" рекорд, который побил Александр Овечкин, стал темой №1 в мировом спорте. Сложно предположить, кто сможет побить теперь достижение Ови.

Биография Александра Овечкина

Александр Овечкин появился на свет 17 сентября 1985 года в Москве в семье прославленной советской баскетболистки Татьяны Овечкиной и футболиста столичного "Динамо" Михаила Овечкина.

© Фото: Официальный канал Медиа-команды Александра Овечкина

Интерес к хоккею юный Александр проявлял с самого детства. Несмотря на то, что родители были против данного вида спорта, Овечкин, благодаря своему старшему брату Сергею, с 8 лет стал заниматься в хоккейной секции.

Вскоре Александра пригласили в хоккейную школу московского "Динамо". Выступая за детские команды, он становился лучшим игроком, а в возрасте 12 лет Овечкин побил рекорд Павла Буре по числу заброшенных шайб в чемпионате Москвы – 59.

Начало карьеры в Динамо

Успехи на таком уровне заметили наверху, и в 2000 году Александра перевели во взрослую команду. Дебют в российской Суперлиге состоялся в 2001 году. На тот момент ему было 16 лет.

© Фото: Официальный канал Медиа-команды Александра Овечкина

В своем первом сезоне во взрослом "Динамо" Овечкин провел 22 игры, в которых забросил 2 шайбы, отдал 2 голевых паса, а также появился на льду в трех матчах плей-офф.

Сезон 2002-2003 стал его первым полным сезоном в свитере "бело-голубых". Овечкин забил 8 голов и сделал 7 голевых передач. В следующем сезоне Александр стал одним из ключевых игроков "Динамо" и впервые набрал свыше 20 очков.

Свой последний сезон в составе "Динамо" в хоккейной Суперлиге Овечкин провел в 2004-2005 году. Тот сезон был особо значимым для Александра, поскольку он сумел не только обновить свой рекорд по очкам за клуб, но и вместе с ним стать чемпионом России.

Переезд в НХЛ

После триумфа с "Динамо" в российской Суперлиге Александр перебирается за океан. В 2005 году Овечкин стал игроком хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз", за который продолжает выступать по сегодняшний день.

© Фото: Официальный канал Медиа-команды Александра Овечкина

По итогам первого своего сезона в Америке Овечкин набрал свыше 106 очков – 52 шайбы и 54 голевые передачи. Он был признан лучшим новичком сезона НХЛ, опередив в голосовании своего главного соперника в лиге – канадца Сидни Кросби.

Стоит сказать, что именно с первого сезона Александра в НХЛ и началось противостояние Овечкин-Кросби. Оба игрока стали лицами нового поколения Лиги, а в будущем – лидерами своих команд. Журналисты и хоккейные специалисты любили сравнивать соперничество россиянина и канадца с футбольным противостоянием Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

© Фото: Официальный канал Медиа-команды Александра Овечкина

На протяжении всех своих сезонов Овечкин в составе "Вашингтона" выступал на высоком уровне, зарабатывая за сезон свыше 50 очков. Исключением является сезон 2020-2021, который прошел в укороченном формате из-за коронавирусной пандемии. В тот период Александр набрал лишь 46 очков (26 шайб и 20 передач).

Самым результативным и памятным для Овечкина стал сезон 2017-2018, в котором он не только выбил 114 очков в бомбардирской гонке, но и вместе с "Кэпиталз" завоевал первый и пока единственный за свою карьеру Кубок Стэнли. Для "Вашингтона" эта победа стала первой с 1998 года.

Овечкин побил рекорд Гретцки

"Вечный" рекорд Уэйна Гретцки держался почти 26 лет, никому из хоккеистов за этот период не удавалось достичь отметки в 894 шайбы. Но 6 апреля 2025 года рекорд прославленного канадского нападающего пал под натиском Ови.

© Фото: Официальный канал Медиа-команды Александра Овечкина

Разговоры о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки, шли на протяжении последних нескольких лет. Когда Александр опередил в списке снайперов чеха Яромира Ягра и канадца Горди Хоу, то стало понятно, что в ближайшие пару сезонов он доберется и до Гретцки.

Повторение достижения канадца случилось 5 апреля 2025 года в матче "Вашингтон" – "Чикаго". Забросив в той игре две шайбы, Александр повторил рекорд Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате. А уже на следующий день, 6 апреля, в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" Овечкин забросил ту самую шайбу, которая позволила ему превзойти "вечный" рекорд канадского форварда.

© Фото: Официальный канал Медиа-команды Александра Овечкина

После гола игру временно приостановили для чествования нового рекордсмена. Сам Гретцки на церемонии выразил уверенность в том, что никто не сможет побить достижение россиянина. До этого канадец подчеркивал, что ни капли не сожалеет в связи с новым рекордом Овечкина и очень рад за него.

Достижения Овечкина

Помимо рекорда, Овечкин является обладателем многих индивидуальных наград. В составе "Вашингтона" Александр многократно признавался лучшим игроком лиги и лучшим снайпером. Кроме того, он не раз принимал участие в Матчах всех звезд НХЛ.

В составе московского "Динамо" он в 2025 году выигрывал хоккейную Суперлигу, а также стал обладателем Кубка Гагарина 2013 года. Он также является заслуженным мастером спорта.

© Фото: Официальный канал Медиа-команды Александра Овечкина

Что касается успехов в национальной сборной, то вместе с ней Овечкин трижды выигрывал чемпионат мира – в 2008, 2012 и 2014 годах. Помимо этого, он три раза участвовал в Олимпийских играх (2006, 2010 и 2014).

Интересные факты

Возраст Овечкина – 39 лет. В сентябре 2025 года ему исполнится 40 лет.

Сезон 2012-2013 Александр начал в родном для него "Динамо". Причина – локаут, который был объявлен в НХЛ. Вместе с ним в Москву приехал его партнер по "Кэпиталз" Никлас Бэкстрем. Оба внесли весомый вклад в триумф "Динамо" в том сезоне.

Кумирами детства Овечкина были многолетний лидер "Питтсбурга" Марио Лемье" и легенда московского "Динамо" и сборной СССР по хоккею Александр Мальцев.

© Фото: Официальный канал Медиа-команды Александра Овечкина

Александр неоднократно становился официальным лицом хоккейных симуляторов НХЛ. Он также имеет контракты и с другими известными брендами.

С 2011 года восковая фигура Овечкина украшает Музей мадам Тюссо.

Прозвища: Александр Великий, Ови, Великая восьмерка, ОвечКИНГ.

Александр участвует в различных благотворительных мероприятиях и акциях. В 2017 году он доставил пиццу одному из болельщиков "Вашингтона".