Дагестанец стал лучшим борцом в мире

Борец Ахмед Тажудинов признан лучшим борцом по итогам сезона. Ему 20 лет, в 2023 году он впервые стал чемпионом мира. Ахмед на соревнованиях представляет Бахрейн.

Борец дагестанского происхождения Ахмед Тажудинов стал лучшим вольником по итогам этого сезона. Звание ему присвоила спортивная федерация «Объединенный мир борьбы».

Выходцу из Дагестана 20 лет. В уходящем году он впервые победил на мировом первенстве и стал открытием турнира. Ахмед выступает за сборную Бахрейна.

Помимо этого, Тажудинов одержал победы на чемпионате Азии и Азиатских играх, а также уходил победителем с ряда других представительных соревнований.