Вестник Кавказа

Махачев и Волкановски показали лучший бой в уходящем году

Махачев и Волкановски показали лучший бой в уходящем году
© Фото: соцсети Махачева
Бой Ислама Махачева и Александра Волкановски в феврале стал лучшим поединком 2023 года. Тогда Ислам одержал победу единогласным решением судей. В октябре Махачев нокаутировал Александра.

Поединок UFC с участием чемпиона среди бойцов-легковесов Ислама Махачева стал лучшим на The World MMA Awards, итоги премии опубликованы на портале MMA Fighting.

Лучшим боем стал поединок Махачева с представителем Австралии Александром Волкановски в феврале текущего года. Тогда все судьи отдали победу россиянину.

Напомним, в октябре Ислам вновь победил Волкановски, отправив того в нокаут в первом раунде. Махачев защитил чемпионский титул во второй раз.

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