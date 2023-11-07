Махачев и Волкановски показали лучший бой в уходящем году

Бой Ислама Махачева и Александра Волкановски в феврале стал лучшим поединком 2023 года. Тогда Ислам одержал победу единогласным решением судей. В октябре Махачев нокаутировал Александра.

Поединок UFC с участием чемпиона среди бойцов-легковесов Ислама Махачева стал лучшим на The World MMA Awards, итоги премии опубликованы на портале MMA Fighting.

Лучшим боем стал поединок Махачева с представителем Австралии Александром Волкановски в феврале текущего года. Тогда все судьи отдали победу россиянину.

Напомним, в октябре Ислам вновь победил Волкановски, отправив того в нокаут в первом раунде. Махачев защитил чемпионский титул во второй раз.