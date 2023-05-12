Силовики ликвидировали атаковавших их мужчин в Дагестане

Опубликовано: 14:42, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестанские правоохранители нейтрализовали двух местных жителей, совершивших нападение на таксиста. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, но были ликвидированы.

В Дагестане нейтрализованы двое мужчин, которые открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом в пятницу рассказали в МВД региона.

Накануне в ведомство поступила информация о том, что возле селения Цыйша в Кулинском районе двое мужчин атаковали таксиста, чтобы завладеть его транспортным средством.

Правоохранители попытались задержать преступников, однако те оказали им вооруженное сопротивление. Злоумышленников нейтрализовали ответным огнем. Одному из них было 18 лет, а другому - 20.

Было установлено, что они являлись сторонниками религиозно-экстремистского течения в исламе. При осмотре у мужчин обнаружили две гранаты, два ножа и один пистолет.