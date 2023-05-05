Житель Дагестана голыми руками разбил машину бывшей жены

Опубликовано: 21:12, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Нетрезвый мужчина повредил машину своей бывшей жены в Избербаше. Она не пустила его в квартиру пообщаться с детьми из-за его неадекватного состояния.

Преступление на почве семейного скандала было совершено 1 мая в Избербаше, рассказали в МВД Дагестана.

Второго мая в полицию пришла 38-летняя местная жительница. Она пожаловалась на бывшего супруга, 46-летнего жителя Буйнакска.

По словам потерпевшей, накануне поздно вечером, за полчаса до полуночи, он нанес ущерб ее Kia Sportage, стоявшей у дома. Разбитое стекло оценили в 20 тыс рублей.

Версия экс-мужа

Стражи порядка оперативно доставили бывшего супруга в отдел. Там он рассказал, что в тот вечер пришел к экс-жене.

Мужчина хотел пообщаться со своими детьми, однако он был в не подходящем для такого визита состоянии - пьян. Отец начал наносить удары в дверь, приказывая впустить его в дом, но, что неудивительно, получил отказ.

Возмутившись, дебошир вышел во двор. Увидев машину матери своих детей, он не сдержал эмоций и ударил кулаком по стеклу.