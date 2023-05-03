РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Житель Дагестана сдал полиции свой огнемет

Житель Дагестана сдал полиции свой огнемет
Еще одной единицей оружия стало меньше на руках у жителей Дагестана. Мужчина средних лет сдал в полицию доставшийся в наследство от отца огнемет.

Удивительный случай произошел в Дагестане. Житель одного из районов добровольно принес в полицию огнемет, сообщили в МВД по республике.

От мощного оружия решил избавиться 42-летний мужчина, проживающий в Сергокалинском районе.

О своем намерении он заявил в полицию.

Владелец оружия пояснил правоохранителям, что реактивный противопехотный огнемет "Шмель" достался ему от ныне покойного отца. А тот владел оружием с 1999 года.

В Дагестане задумались над &quot;Кодексом дагестанца&quot;

В Дагестане задумались над "Кодексом дагестанца"

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
830 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version