Житель Дагестана сдал полиции свой огнемет

Опубликовано: 20:20, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Еще одной единицей оружия стало меньше на руках у жителей Дагестана. Мужчина средних лет сдал в полицию доставшийся в наследство от отца огнемет.

Удивительный случай произошел в Дагестане. Житель одного из районов добровольно принес в полицию огнемет, сообщили в МВД по республике.

От мощного оружия решил избавиться 42-летний мужчина, проживающий в Сергокалинском районе.

О своем намерении он заявил в полицию.

Владелец оружия пояснил правоохранителям, что реактивный противопехотный огнемет "Шмель" достался ему от ныне покойного отца. А тот владел оружием с 1999 года.