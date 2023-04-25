Опубликовано: 14:57, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В парламенте Дагестане выступили с предложением о создании "Кодекса дагестанца", который позволит сохранить обычаи и традиции края. За рождение кодекса предложили отвечать Совету старейшин и общественникам.

Представитель дагестанского парламента Сагид Сагидов предложил установить в республике "Кодекс дагестанца". По его словам, он позволит сохранить традиции и обычаи народов региона.

Он заявил, что создание данного документа связано с тем, что неписанный кодекс дагестанцев может исчезнуть под влиянием глобальных процессов, которые происходят сегодня. Депутат считает, что интернет, соцсети, смартфоны, сериалы и кино навязывают дагестанцам другое мышление.

Сагидов сообщил, что в "Кодекс дагестанца" должны войти все нормы поведения, адаты и обычаи народов Дагестана. Он предложил Совету старейшин и Общественной палате взяться за создание данного документа.