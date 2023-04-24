Житель Дагестана незаконно "повесил" на потребителей электричество на сотни миллионов рублей

Опубликовано: 20:53, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уголовное дело против бывшего сотрудника Махачкалинских горэлектросетей расследуют в Дагестане. Мужчина подозревается в том, что, пользуясь служебным положением, приписал жителям республики электричество, которое они не использовали, на сумму 242 млн рублей.

Бывший сотрудник руководства Махачкалинских горэлектросетей мог начислить на жителей Дагестана электроэнергии более чем на 242 млн рублей, хотя на самом деле они не расходовали это электричество. Об уголовном деле сообщает УФСБ по региону.

Экс-замдиректора компании обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Как установило следствие, мужчина хотел утаить от начальства плохие результаты работы.

Для этого подозреваемый, в нарушение закона, сделал так, что на потребителей были записаны завышенные объемы якобы потребленной ими в 2021 году электроэнергии. В общей сложности сотрудник компании "повесил" на них свыше 82 млн кВт электричества. В денежном эквиваленте речь шла о 242 млн рублей.

Идет расследование.