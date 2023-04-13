Махачкала обзаведется мощной ветроэлектростанцией

Опубликовано: 23:38, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

В столице Дагестана начнется строительство ветряной электростанции мощностью 12 МВт. На ее возведение будет потрачено порядка полтора млрд рублей.

Строительство ветряной электростанции, мощность которой составит 12 МВт, запланировано в Махачкале летом, сообщает пресс-служба Минэнерго и тарифов республики.

Как отметили в ведомстве, на возведение ветроэлектростанции в столице Дагестана выделено около 1,5 млрд рублей. Сдача в эксплуатацию завершится в следующем году.

Стоит отметить, что строительством станции будут заниматься АО "НоваВинд" и группы компаний "ЭкоЭнерджи". В ноябре прошлого года обе организации подписали контракт на строительство ветряной станции в Махачкале.

Кроме того, в министерстве рассказали о строительстве крупной электростанции в России. Она будет находиться в Новолакском районе, а ее мощность будет достигать 315 МВт. В нее было инвестировано свыше 50 млрд рублей, а инициатором стала компания "НоваВинд".