До конца будущего года в компаниях Махачкалы установят "умные" счетчики

Население столицы Дагестана постепенно переводят на интеллектуальные приборы учета потребляемой электроэнергии: в первую очередь такие "умные" счетчики электроэнергии будут бесплатно установлены юридическим лицам в Махачкале до конца 2024 года, сообщает пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".
"Всего в 2023-2024 годах юрлицам в Махачкале планируется установить порядка 12 тыс интеллектуальных приборов учета. Также общедомовые приборы учета будут установлены в многоквартирных домах столицы", - говорится в сообщении, передает ТАСС.
"Умная" система учета позволит компании значительно снизить потери в сетях, а потребители электроэнергии благодаря современным приборам смогут сами отслеживать объемы и параметры используемой ими электроэнергии, контролируя их, а также анализировать и при необходимости самостоятельно снижать расходы на оплату.
В Махачкале новые приборы учета начали устанавливать с начала этого года - специалисты уже смонтировали около 200 интеллектуальных приборов учета абонентам юридического сектора Махачкалы, который обслуживает филиал "Дагэнерго". Приборы на деле доказали свою эффективность, как и те 130 общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, которые уже установлены в них.