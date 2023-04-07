До конца будущего года в компаниях Махачкалы установят "умные" счетчики

Опубликовано: 19:21, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До конца 2024 года офисы свыше 12 тысяч компаний дагестанской столицы переоснастят "умными" счетчиками электроэнергии. Теперь они смогут отслеживать объемы расходуемой ими электроэнергии и контролировать ее потребление.

Население столицы Дагестана постепенно переводят на интеллектуальные приборы учета потребляемой электроэнергии: в первую очередь такие "умные" счетчики электроэнергии будут бесплатно установлены юридическим лицам в Махачкале до конца 2024 года, сообщает пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

"Всего в 2023-2024 годах юрлицам в Махачкале планируется установить порядка 12 тыс интеллектуальных приборов учета. Также общедомовые приборы учета будут установлены в многоквартирных домах столицы", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Умная" система учета позволит компании значительно снизить потери в сетях, а потребители электроэнергии благодаря современным приборам смогут сами отслеживать объемы и параметры используемой ими электроэнергии, контролируя их, а также анализировать и при необходимости самостоятельно снижать расходы на оплату.

В Махачкале новые приборы учета начали устанавливать с начала этого года - специалисты уже смонтировали около 200 интеллектуальных приборов учета абонентам юридического сектора Махачкалы, который обслуживает филиал "Дагэнерго". Приборы на деле доказали свою эффективность, как и те 130 общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, которые уже установлены в них.