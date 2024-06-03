Северная Осетия и Иран расширят сотрудничество

Расширение диапазона сотрудничества стало ключевой темой обсуждения представителей компаний из Ирана и Северной Осетии на ПМЭФ. Цель планируется достичь путем организации семинаров, конференций, выставок и ярмарок.

Сотрудничество между компаниями Ирана и Северной Осетии имеет большой потенциал для развития. Обе стороны заинтересованы в укреплении партнерских отношений и создании благоприятной площадки для взаимовыгодного сотрудничества. Об этом, в частности, говорилось в ходе встреч представителей компаний обеих сторон в рамках ПМЭФ.

«По итогам встречи делегация Северной Осетии подписала с Республикой Иран меморандум о взаимопонимании между Корпорацией инвестиционного развития РСО — Алания (Российская Федерация) и Евразийской торгово-промышленной палатой (Исламская Республика Иран). Документ предполагает сотрудничество между компаниями и предприятиями торговли, пищевой перерабатывающей промышленности РСО – Алания и Исламской Республики Иран»

– пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

Также одним из ключевых моментов в укреплении деловых связей между компаниями Ирана и Северной Осетии является организация семинаров, конференций и презентаций. Стороны отметили, что такие мероприятия позволят представителям бизнес-сообщества обеих стран обменять опытом, знаниями и идеями, а также найти общие точки для совместной работы.

Кроме того, для продвижения продукции и услуг компаний Ирана и Северной Осетии важно организовывать круглые столы и выставки. Это позволит не только продемонстрировать потенциал предприятий, но и найти новых партнеров для совместных проектов.

Помимо прочего, было решено проводить ярмарки и выставки, которые являются отличной возможностью для компаний Ирана и Северной Осетии продемонстрировать свою продукцию широкой аудитории, привлечь новых клиентов и партнеров, а также узнать о конкурентных преимуществах других участников рынка.