Сергей Шойгу: региональным проблемам Южного Кавказа нужны региональные решения

В Москве проходит заседание секретарей советов безопасности стран СНГ. В рамках мероприятия Сергей Шойгу дал оценку ситуации на Южном Кавказе.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу высказался о ситуации на Южном Кавказе. По словам Шойгу, положение дел в регионе остается напряженным, но тенденции к улучшению наблюдаются. При этом секретарь Совбеза отдельно отметил деструктивную роль западных стран в деле налаживания ситуации.

"Что касается региональной безопасности на Южном Кавказе, ситуация остается сложной, но предпосылки к ее улучшению есть. Мешают этому внешние игроки, преследующие, мягко говоря, неблаговидные цели, прежде всего, страны Запада. Это вновь подтверждает тезис о том, что региональным проблемам необходимы региональные решения"

– Сергей Шойгу

Шойгу также отметил особую роль платформы 3+3 (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) в поддержании стабильной обстановки в регионе. В Москве планируют, что запуск формата будет осуществлен после министерской встречи в Турции, которая прошла 18 октября, передает ТАСС.

"На Южном Кавказе мы делали и продолжаем делать все возможное, чтобы укрепить консультативную региональную платформу 3+3. Рассчитываем, что после министерской встречи [в Стамбуле] работа этого механизма будет активизирована"

– Сергей Шойгу