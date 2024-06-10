Вестник Кавказа

Сергей Шойгу: региональным проблемам Южного Кавказа нужны региональные решения

Сергей Шойгу: региональным проблемам Южного Кавказа нужны региональные решения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве проходит заседание секретарей советов безопасности стран СНГ. В рамках мероприятия Сергей Шойгу дал оценку ситуации на Южном Кавказе.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу высказался о ситуации на Южном Кавказе. По словам Шойгу, положение дел в регионе остается напряженным, но тенденции к улучшению наблюдаются. При этом секретарь Совбеза отдельно отметил деструктивную роль западных стран в деле налаживания ситуации. 

"Что касается региональной безопасности на Южном Кавказе, ситуация остается сложной, но предпосылки к ее улучшению есть. Мешают этому внешние игроки, преследующие, мягко говоря, неблаговидные цели, прежде всего, страны Запада. Это вновь подтверждает тезис о том, что региональным проблемам необходимы региональные решения" 

–  Сергей Шойгу 

Шойгу также отметил особую роль платформы 3+3 (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) в поддержании стабильной обстановки в регионе. В Москве планируют, что запуск формата будет осуществлен после министерской встречи в Турции, которая прошла 18 октября, передает ТАСС.   

"На Южном Кавказе мы делали и продолжаем делать все возможное, чтобы укрепить консультативную региональную платформу 3+3. Рассчитываем, что после министерской встречи [в Стамбуле] работа этого механизма будет активизирована"

– Сергей Шойгу

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