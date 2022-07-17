Первый президент Армении перенес операцию

Бывшего главу армянского государства прооперировали в частной клинике. Через два месяца он будет отмечать 80-летний юбилей.
В Армении провели операцию первому президенту страны Левону Тер-Петросяну. Соответствующую информацию подтвердил 6 ноября в соцсетях его пресс-секретарь.
Арман Мусинян подчеркнул, что это было несложное хирургическое вмешательство в частной клинике. Сейчас экс-глава государства находится дома.
Ранее сообщалось, что первый президент страны, которому в январе следующего года исполнится 80 лет, посетил частный медицинский центр для планового осмотра.