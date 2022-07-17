Вестник Кавказа

Первый президент Армении перенес операцию

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Бывшего главу армянского государства прооперировали в частной клинике. Через два месяца он будет отмечать 80-летний юбилей.

В Армении провели операцию первому президенту страны Левону Тер-Петросяну. Соответствующую информацию подтвердил 6 ноября в соцсетях его пресс-секретарь.

Арман Мусинян подчеркнул, что это было несложное хирургическое вмешательство в частной клинике. Сейчас экс-глава государства находится дома.

Ранее сообщалось, что первый президент страны, которому в январе следующего года исполнится 80 лет, посетил частный медицинский центр для планового осмотра.

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