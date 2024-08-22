Отношения Баку и Тбилиси важны для Кавказа – Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе поблагодарил Али Асадова за поздравления. Он отметил, что Тбилиси готов укреплять партнерство с Баку.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе выразил благодарность своему азербайджанскому коллеге Али Асадову за поздравление по случаю победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах.
В своем письме глава правительства подтвердил, что грузинское руководство готово к дальнейшему укреплению партнерских отношений с Азербайжаном.
Он подчеркнул, что стратегические отношения Баку и Тбилиси чрезвычайно важны для мира на Южном Кавказе. Кобахидзе выразил уверенность, что сотрудничество будет укрепляться во всех сферах.