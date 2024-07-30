Шойгу обсудил в Баку попытки западного вмешательства в ситуацию на Южном Кавказе

В числе прочих тем на российско-азербайджанских переговорах, которые прошли сегодня в Баку, рассматривались попытки Запада вмешаться в процессы на Южном Кавказе, рассказал Сергей Шойгу.

Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу назвал темы, которые обсуждались на переговорах, состоявшихся во время его сегодняшнего визита в Баку.

Общаясь с журналистами, Шойгу заявил, что круг поднятых тем был очень широк, и прежде всего рассматривалась ситуация с безопасностью на Южном Кавказе.

"[Другие темы – ] Это мирное соглашение с Арменией, 10-я редакция которого передана Еревану. Это, конечно, очень активные попытки Запада вмешаться в этот процесс"

– секретарь Совбеза

Шойгу добавил, что рассматривались и проекты в сфере транспорта, в том числе МТК Север-Юг.

Секретарь Совбеза добавил, что, безусловно, обсуждалась и выдвинутая Ильхамом Алиевым идея о переговорах в формате 3+3, которую российская сторона поддерживает и над реализацией которой считает нужной продолжать работу.

"Тем более, что формула 3+3 годна не только для данного конкретного случая, но и, конечно, на перспективу по стабилизации обстановки здесь, в целом, на Южном Кавказе"

– Шойгу

Напомним, в столице Азербайджана российского политика принял президент Ильхам Алиев. Кроме того, Шойгу встретился с секретарем СБ АР Рамилем Усубовым.