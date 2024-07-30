Шойгу: России нужна нормализация связей Азербайджана и Армении

Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Москва выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений, подчеркнул на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, который сегодня утром прибыл в Баку.

Он выразил благодарность за искреннее и теплое отношение к российской делегации, отметил, что это основано на личных отношениях Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Шойгу также обратил внимание на успешное развитие двусторонних связей между Москвой и Баку в таких областях, как региональная безопасность и экономика, а также военно-техническая и транспортная сферы.

Секретарь СБ РФ указал на очень важные вопросы двусторонней повестки, которые успешно решаются. В пример он привел реализацию проект МТК Север-Юг. Шойгу уточнил, что по этому поводу идет большая работа на трехсторонней основе.