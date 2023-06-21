Минздрав Казахстана оценил последствия перевода времени

Перевод времени к единому стандарту по всей стране практически не сказался на населении Казахстана и не вызвал депрессий у граждан, заявила сегодня глава Минздрава РК Акмарал Альназарова.

Перевод часов в разных районах Казахстана, сделанный в ночь с 29 февраля на 1 марта и установивший единый часовой пояс по всей стране, уменьшил световой день в этих районах, но потока обращений из-за депрессивного состояния граждан по этому поводу не поступало, сообщила сегодня на правительственном брифинге министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Для отслеживания подобных обращений и состояния здоровья граждан базе Национального центра общественного здоровья была создана специализированная мониторинговая группа, которая следила за состоянием здоровья населения и фиксировала обращения за медицинской помощью, однако существенных изменений в динамике обращений она не выявила, пояснила глава министерства, передает "АиФ-Казахстан".

Работа в этом направлении не закончена - в министерстве разрабатывается новый долгосрочный научный мониторинг, который будет проходить три года – он позволит более четко оценить ситуацию, отметила министр.

Пока же дополнительных жалоб от населения не поступало, и повлиять на решение может лишь заметное увеличение числа таких обращений, а их попросту нет, добавила Альназарова.

Напомним, петиция против введения единого часового пояса в Казахстане, инициированная в мае, меньше чем за две недели набрала 25 тыс голосов, а к 7 июня набрала необходимые 50 тыс подписей, но министерство торговли и интеграции вынесло окончательное решение, отклонив ее.