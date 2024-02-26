Жители Казахстана активно голосуют против единого часового пояса

Петиция против единого часового пояса в Казахстане меньше чем за две недели набрала 25 тысяч голосов, поддержать ее готово множество жителей страны, однако процедура довольно сложна для большинства из них.

Очевидно, казахстанским властям все же придется пересмотреть вопрос введения единого часового пояса, который заработал с 1 марта - петиция за перевод времени на час вперед в большинстве регионов Казахстана, как было раньше, стремительно набирает голоса.

Встречена петиция была довольно вяло: до 10 мая опубликованное на официальной площадке обращение подписали чуть более 100 человек, однако дальше, как говорится, "процесс пошел" – сейчас под ней уже более 25 тыс подписей, число которых растет как нежный ком, передает "АиФ-Казахстан".

Это больше половины установленного порога в 50 тыс подписей, который необходим для пересмотра вопроса в госорганах, в то же время обращение жителей останется актуальным и будет собирать подписи до 4 ноября. Как полагают эксперты, к этой дате число недовольных нововведением значительно превысит необходимый порог. И это при том, что Люди жалуются, что поставить свою подпись под документом очень непросто.

В Минторговли Казахстана уже предположили, что скорее всего властям в скором времени снова придется пересмотреть возврат к прежней структуре временных поясов в стране.

Напомним, ранее в Казахстане действовали два часовых пояса - UTC+5 и UTC+6, причем большая часть его территории находилась в зоне UTC+6. После перевода часов 1 марта текущего 2024 года в стране было установлено единое время – +2 часа от времени Москвы. При этом Казахстан стал на один час ближе к Европе, но на один час отдалился от Китая, где единое время действует с 1949 года.