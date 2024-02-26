Жители Казахстана активно голосуют против единого часового пояса

Очевидно, казахстанским властям все же придется пересмотреть вопрос введения единого часового пояса, который заработал с 1 марта - петиция за перевод времени на час вперед в большинстве регионов Казахстана, как было раньше, стремительно набирает голоса.
Встречена петиция была довольно вяло: до 10 мая опубликованное на официальной площадке обращение подписали чуть более 100 человек, однако дальше, как говорится, "процесс пошел" – сейчас под ней уже более 25 тыс подписей, число которых растет как нежный ком, передает "АиФ-Казахстан".
Это больше половины установленного порога в 50 тыс подписей, который необходим для пересмотра вопроса в госорганах, в то же время обращение жителей останется актуальным и будет собирать подписи до 4 ноября. Как полагают эксперты, к этой дате число недовольных нововведением значительно превысит необходимый порог. И это при том, что Люди жалуются, что поставить свою подпись под документом очень непросто.
В Минторговли Казахстана уже предположили, что скорее всего властям в скором времени снова придется пересмотреть возврат к прежней структуре временных поясов в стране.
Напомним, ранее в Казахстане действовали два часовых пояса - UTC+5 и UTC+6, причем большая часть его территории находилась в зоне UTC+6. После перевода часов 1 марта текущего 2024 года в стране было установлено единое время – +2 часа от времени Москвы. При этом Казахстан стал на один час ближе к Европе, но на один час отдалился от Китая, где единое время действует с 1949 года.