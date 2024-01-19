Казахстанцам рассказали, как правильно перейти на новое время

В ночь на 1 марта весь Казахстан перейдет в единый часовой пояс. В Минцифры страны дали рекомендации о переводе часов для населения.

Что сделать, чтобы смартфоны и ноутбуки вовремя сменили часовой пояс, рассказали в Минцифры Казахстана.

С 29 февраля на 1 марта на всей территории Казахстана будет установлен единый часовой пояс UTC+5. На гаджеты уже поступают соответствующие уведомления. Для перехода в новый часовой пояс следует провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии, советуют в министерстве. Гражданам нужно проверить, будет ли обновление проходить автоматически, или настройки гаджета необходимо поменять вручную. Для обновления потребуется наличие интернет-связи.

Устройство следует подключить к сети, выбрать в настройках автоматическое обновление времени, затем перезагрузить девайс.

На Windows во вкладке «Время в Интернете» нужно активировать опцию «Синхронизировать» с Интернет-временем и нажать «Обновить сейчас».

На Android в настройках нужно выбрать «Автоматическое определение даты и времени» и «Автоматический часовой пояс» или сменить параметры вручную.

Для macOS, iPhone и iPad в основных настройках нужно включить опцию «Настроить дату и время автоматически».

Если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.

Если с переводом времени возникли проблемы, можно попробовать сбросить настройки сети, проверить выбранный часовой пояс или переключиться на другую сетевую службу времени.