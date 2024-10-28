При ЧП в Каспийске пострадала девушка

Девушка в Дагестане пострадала при уничтожении беспилотника над Каспийском. Осколки ранили 16-летнюю местную жительницу.
Сегодня утром в Каспийске был сбит БПЛА, в результате травму получили девушка.
"Осколком от уничтоженного дрона была легко ранена девушка 16 лет в Каспийске. Ранение затронуло голень, состояние ее удовлетворительное, медиками оказана вся необходимая помощь"
– Минздрав Дагестана
После уничтожения беспилотниками силами ПВО в республике были усилены меры безопасности. Жителей просят сохранять спокойствие.
Аэропорт Махачкалы приостановил прием и отправку воздушных судов на неопределенное время.