Вестник Кавказа

При ЧП в Каспийске пострадала девушка

При ЧП в Каспийске пострадала девушка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Девушка в Дагестане пострадала при уничтожении беспилотника над Каспийском. Осколки ранили 16-летнюю местную жительницу.

Сегодня утром в Каспийске был сбит БПЛА, в результате травму получили девушка.

"Осколком от уничтоженного дрона была легко ранена девушка 16 лет в Каспийске. Ранение затронуло голень, состояние ее удовлетворительное, медиками оказана вся необходимая помощь"

– Минздрав Дагестана

После уничтожения беспилотниками силами ПВО в республике были усилены меры безопасности. Жителей просят сохранять спокойствие.

Аэропорт Махачкалы приостановил прием и отправку воздушных судов на неопределенное время.

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