Вестник Кавказа

Посол будет представлять Армению на московской встрече секретарей Совбезов СНГ

Посол будет представлять Армению на московской встрече секретарей Совбезов СНГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый армянский посол в РФ будет присутствовать на завтрашней встрече секретарей Совбезов СНГ. Она состоится в Москве.

Армения на ежегодной встрече секретарей Советов безопасности стран СНГ будет представлена послом республики в России Гургеном Арсеняном. Об этом рассказали в Совбезе РФ.

Уже 12-я по счету ежегодная встреча пройдет в Москве завтра, 7 ноября. Ее участники поговорят о проблемах информбезопасности и взаимодействии с Афганистаном.

Кроме того, будут затрагиваться совместные меры стран СНГ, направленные на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

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