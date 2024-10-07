Посол будет представлять Армению на московской встрече секретарей Совбезов СНГ

Новый армянский посол в РФ будет присутствовать на завтрашней встрече секретарей Совбезов СНГ. Она состоится в Москве.

Армения на ежегодной встрече секретарей Советов безопасности стран СНГ будет представлена послом республики в России Гургеном Арсеняном. Об этом рассказали в Совбезе РФ.

Уже 12-я по счету ежегодная встреча пройдет в Москве завтра, 7 ноября. Ее участники поговорят о проблемах информбезопасности и взаимодействии с Афганистаном.

Кроме того, будут затрагиваться совместные меры стран СНГ, направленные на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.