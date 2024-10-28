Вестник Кавказа

Глава МИД РФ прибыл в Сочи для участия в заседании клуба "Валдай"

Глава МИД РФ прибыл в Сочи для участия в заседании клуба "Валдай"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Форум "Валдай" в Сочи соберет целую плеяду статусных участников. Мероприятие посетит глава МИД РФ Сергей Лавров, также ожидается визит Владимира Путина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Сочи на ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай". 

Сообщается, что в дискуссии примут участие вице-премьер РФ Александр Новак, а также замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Ожидается, что на мероприятии также выступит президент РФ Владимир Путин.

Гости мероприятия обсудят проблемы всеобщей безопасности и перспективы развития государств в рамках полицентричной геополитической модели, передает РИА Новости. 

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