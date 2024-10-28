Вестник Кавказа

Аэропорт Махачкалы прекратил прием и отправку самолетов

Аэропорт Махачкалы прекратил прием и отправку самолетов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утренняя атака БПЛА сказалась на работе воздушной гавани Махачкалы, которая приостановила работу на неопределенное время из-за опасности повторной атаки.

Аэропорт Махачкалы приостановил прием и отправку воздушных судов на неопределенное время, сообщил генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов.

"Аэропорт из-за инцидента с беспилотником в Каспийске закрыт на неопределенное время"

- Саид Рамазанов

Предварительно ожидается, что воздушная гавань возобновит работу в 12:30 мск, сообщил источник в аэропорту, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня утром над городом Каспийск в Дагестане был сбит беспилотник, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, призвав жителей к соблюдению спокойствия.

Впервые в Дагестане потребовалось использовать ПВО для уничтожения БПЛА, ранее такие аппараты просто не долетали до региона.

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