Вестник Кавказа

Еще одна оппозиционная партия начинает акции протеста в Грузии

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Партия "Гирчи" через несколько дней проведет свой собственный митинг в столице Грузии. Он состоится у здания парламента.

В Грузии анонсировала старт собственных протестных акций оппозиционная партия "Гирчи". Об этом пишут местные СМИ.

В партии отметили, что считают митинги, которые предлагает объединение трех коалиций, фальшивым планом революции.

В "Гирчи" также добавили, что их ближайшая акция протеста состоится 9 ноября. Она начнется возле парламента 19:00 по местному времени. В ходе митинга планируется высказать

Ранее в партии "Гирчи" заявили, что не верят, что коалиция Гварамия, Хазарадзе и Гахария действительно борется за власть.

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