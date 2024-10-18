Вестник Кавказа

Россия с уважением относится к выбору народа Грузии — Лавров

Россия с уважением относится к выбору народа Грузии — Лавров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров заявил, что Россия готова продолжать нормализацию отношений с Грузией. Он отметил, что Запад хочет поставить Тбилиси перед «ложной развилкой».

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжать процесс нормализации двусторонних отношений с Грузией.

Говоря об итогах парламентских выборов, глава ведомства подчеркнул, что грузинский народ сделал свой выбор, и Россия относится к нему с уважением.

Министр также сказал, что Европа и США хотят изобразить процесс как стратегический выбор между Москвой и Западом. По его словам, они хотят поставить Тбилиси перед «ложной развилкой».

Помимо этого, Лавров назвал заявления США о вмешательстве России в выборы откровенной ложью и добавил, что Штаты продолжают эксплуатировать порожденный ими самими же миф.

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