Пять новых малых водохранилищ начнут возводить в Армении в следующем году

Новые малые водохоранилища в количестве пяти штук в скором времени начнут строить в Армении. Старт работ запланирован на следующий год.

В Армении в 2025 году собираются приступить к строительству пяти малых водохранилищ. Об этом рассказали в Мининфраструктуры республики.

По словам главы министерства Гнела Саносяна, в общей сложности на строительство в оросительной системе в следующем году будет направлено свыше 30,7 млрд драмов ($79 млн).

В частности, продолжатся работы на Вединском и Капсском водохранилищах и начнется возведение небольших.

Напомним, самым крупным водохранилищем в республике на сегодняшний день считается Ахурянское, вместимость которого составляет 525 млн куб метров. Согласно плану правительства на 2021-2026 годы, в стране планируется построить 15 малых и средних водохранилищ.