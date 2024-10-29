Вестник Кавказа

Полицейский подозревается в должностных преступлениях в Кабардино-Балкарии

Полицейский подозревается в должностных преступлениях в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранитель, подозреваемый в должностных преступлениях, рискует оказаться за решеткой в КБР. Мужчине грозит длительное лишение свободы.

В Кабардино-Балкарии заведено уголовное дело на сотрудника полиции. Об этом поведали 6 ноября в региональном управлении ФСБ.

"Сотрудниками УФСБ во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность начальника отделения автохозяйства федерального казенного учреждения "ЦХ и СО МВД по КБР"

– пресс-служба УФСБ

В управлении отметили, что правоохранителя заподозрили в служебном подлоге, а также в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнения гособоронзаказа.

Если вина правоохранителя будет доказана, его могут посадить в тюрьму на срок до 8 лет.

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