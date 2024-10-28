В ночном пожаре в Сухуме сгорел ресторан национальной кухни

Минувшей ночью в Сухуме (Абхазия) вспыхнул пожар, охвативший ресторан национальной кухни на улице Акиртава – огонь мгновенно охватил деревянное здание, и когда прибыли спасатели, тушить его было поздно.

Нынешней ночью в Сухуме (Абхазия) полностью сгорел ресторан национальной кухни на улице Акиртава, сообщил начальник ПСО по охране города и Сухумского района Темур Квициния.

Сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил в 05:15 по местному времени (4:15 мск), однако когда на место прибыли выехавшие по вызову три пожарных расчета, тушить уже было нечего – пылало все деревянное здание, передает Sputnik Абхазия.

"По прибытии строение полностью было охвачено огнем, вся деревянная конструкция сгорела полностью"

- Темур Квициния

К счастью, обошлось без пострадавших – сейчас специалисты на месте устанавливают причины возгорания.