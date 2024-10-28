Протесты против выборов продолжаются в Тбилиси

В Тбилиси продолжаются протесты, участники проводят акцию против итогов парламентских выборов. Оппозиция требует назначить новые выборы.

Представители грузинской оппозиции и их сторонники организовали акцию в Тбилиси. Они выступают против итогов прошедших в стране парламентских выборов.

Как сообщает агентство РИА Новости, что в настоящее время недовольные итогами выборов собрались возле здания апелляционного суда в грузинской столице.

Ранее оппозиционеры заявил, что будут ежедневно проводить протесты в разных местах города. Они требуют отменить результаты прошедшего голосования и назначить новые выборы.