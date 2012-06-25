В Грузии нашли древнеримскую сакральную золотую пластину

Вотивная золотая табличка древнеримских времен, найденная в Грузии, дает ценную информацию о загадочном культе Юпитера Долихенского. Археологи рассчитывают, что находка может привести к обнаружению храма божества.

Раскопки в форте Апсарос в Грузии принесли неожиданное и ценное открытие – древнеримскую вотивную золотую пластину, посвященную культу Юпитера Долихенского.

Артефакт отличается уникальным уровнем сохранности. На тонком золотом листе небольшого размера выявляются декоративные элементы, а также надпись на древнегреческом.

Сакральный предмет посвящен Юпитеру Долихенскому, ближневосточной итерации древнеримского бога Юпитера. Как считают ученые, культ этого божества был распространен среди легионеров в начале третьего столетия нашей эры, и находка в форте лишний раз подтверждает это предположение ученых, передает портал Science in Poland.

Исследователи выдвинули смелое предположение, что вотивная табличка может указывать на существование храма или культового сооружения на территории форта. Ученые намерены продолжать раскопки, чтобы найти остатки подобного здания.

Отметим, что форт Апсарос был возведен около 2000 лет назад на границе римской провинции Каппадокия.