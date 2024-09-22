Армения не присоединилась к двум заявлениям СМИД СНГ

Ереван не стал подписывать два документа, принятые сегодня по итогам СМИД СНГ. О факте отказа рассказали в МИД Армении, назвав и конкретные заявления. При этом о причинах в ведомстве умолчали.

Армянская сторона отказалась подписать два заявления, которые были приняты сегодня на заседании СМИД СНГ. Такую информацию предоставила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Речь идет о двух заявлениях: "О принципах обеспечения безопасности в Евразии" и "О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер"

– Бадалян

Совет глав МИД стран СНГ собрался сегодня на заседание в Москве. От Армении в нем принимает участие министр Арарат Мирзоян.

Кроме того, в российскую столицу сегодня прилетел армянский премьер Никол Пашинян. Он станет участником заседания Совета глав государств СНГ. Оно пройдет завтра под председательством Владимира Путина. Перед заседанием запланирована двусторонняя встреча российского лидера с Пашиняном. Кроме того, глава российского государства проведет отдельную встречу и с президентом Азербайджана. Ильхам Алиев прилетел в Москву сегодня днем. В повестку обеих встреч войдут вопросы нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Ранее сегодня помощник президента Юрий Ушаков также прокомментировал ситуацию с действующей в Армении миссией Евросоюза. По его словам, не все участники переговорного процесса приветствуют ее работу. Он также выразил сожаление в связи с постоянно увеличивающейся численностью миссии: в начале лета в ней было почти 140 участников, сейчас – более 200, а в перспективе в рамках миссии в Армении будут работать 600 представителей ЕС.