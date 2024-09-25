Трамп находится в шаге от победы на выборах

В США еще не закрылись все избирательные участки, а подсчет голосов уже ведется. Лидирует Трамп, решающими могут стать данные из штата Невада.

Интрига с президентскими выборами в США близится к развязке - согласно предварительным данным, которые пока включают информацию не из всех штатов, победителем станет Дональд Трамп.

Исход выборов в США в 2024 году зависит от того, как проголосуют избиратели в семи колеблющихся штатах, это Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. На данный момент известно, что голоса в поддержку Трампа перевешивают в шести из семи штатов. Нет данных по Неваде. На выборах победит тот кандидат, который наберет 270 голосов выборщиков, по оценкам СМИ, сейчас у Трампа набирается 230 голосов, у его соперницы Камалы Харрис - 187 голосов.

Колеблющаяся Джорджия обеспечила Трампу 16 голосов выборщиков, столько же - Северная Каролина, в Пенсильвании он получил 19 голосов. Висконсин дал Трампу 10 голосов выборщиков, Аризона - 11. В Мичигане обработано меньше трети бюллетеней, но ним с небольшим отрывом также лидирует республиканец - плюс 15 голосов выборщиков.

В большинстве колеблющихся штатов отрыв Трампа очень небольшой, порядка 3%, голоса подсчитаны не полностью - ситуация может переломиться.

Тем временем букмекеры почти не сомневаются в победе Трампа, его шансы оцениваются в 93%.

Выборы президента в США еще не завершились - избирательные участки на Аляске закроются в 01:00 6 ноября, что соответствует 09:00 6 ноября мск.