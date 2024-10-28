Вестник Кавказа

Товарооборот России и Грузии достиг $1,84 млрд

Товарооборот России и Грузии достиг $1,84 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия остается одним из пяти крупнейших торговых партнеров Грузии. С начала года товарооборот между двумя странами составил $1,84 млрд.

Россия и Грузия за январь-сентябрь этого года достигли товарооборота в $1,84 млрд, Россия - вторая после Турции среди торговых партнеров Грузии.

РФ не утратила своих позиций, несмотря на тот факт, что в 2024 году взаимная торговля между Москвой и Тбилиси несколько сократилась - по сравнению с данными за аналогичный период 2023 года на 2,2%.

В пятерку главных торговых партнеров Грузии входят Турция, Россия, США, Китай и Азербайджан. У Турции, США и РФ Грузия приобретает больше всего товаров, передает РИА Новости.

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