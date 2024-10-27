Гурген Арсенян вручил верительные грамоты президенту России

Новый армянский посол передал верительные грамоты лидеру РФ. Церемония вручения прошла во вторник в российской столице.

Во вторник, 5 ноября, в Кремле состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот. Среди послов, вручивших верительные грамоты президенту России, стал армянский дипломат Гурген Арсенян.

Во время встречи с Владимиром Путиным посол РА заявил, что он намерен работать над улучшением российско-армянских отношений, чтобы они достигли того уровня, который удовлетворял бы обе стороны.

Напомним, предыдущим послом республики в РФ был Вагаршак Арутюнян. Он занимал эту должность с 2022 года.