Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу отметил единство стран БРИКС в борьбе с гегемонией США.

В период председательства России в БРИКС произошел ряд важных для организации событий. Несколько стран, включая Турцию и Азербайджан, подали заявку на вступление, и о таком же намерении говорил малазийский премьер Анвар Ибрагим на последнем Восточном экономическом форуме. В Нижнем Новгороде 10 июня прошел первый после расширения БРИКС совет министров иностранных дел, где присутствовали также представители стран-друзей организации.

Саммит БРИКС по безопасности

Впереди остается самое главное событие - саммит с участием лидеров стран. Он пройдет 22-24 октября в Казани. А накануне завершилось еще одно важное мероприятие: в Санкт-Петербурге состоялась встреча высокопрофильных специалистов в области безопасности стран БРИКС. С ними от России контактировал секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Но глава государства Владимир Путин их тоже принял в Константиновском дворце.

Начиная свое выступление, Путин напомнил, что именно в стенах Константиновского дворца впервые была высказана идея создания БРИКС. Сначала в нее вошли три страны: Россия, Китай и Индия, а ныне, как подчеркнул президент, в состав БРИКС входят 34 государства в разных форматах. На предстоящем саммите в Казани пройдут отдельно переговоры лидеров стран-участниц БРИКС и БРИКС+.

Одна из основных задач предстоящего саммита, как отметил Путин, - это утверждение нового статуса стран-партнеров. "На сегодня о желании подключиться к деятельности нашего объединения заявило 34 государства. Поэтому было развернуто активное обсуждение со всеми участниками БРИКС модальностей новой категории — государств-партнеров, которые предстоит утвердить в Казани. Также имеется в виду рассмотреть круг возможных кандидатов на получение такого статуса", — заявил Путин.

Президент отметил, что на Россию, исполняющую роль председателя, возложена важная задача. Это касается оперативной поддержки и гармоничного включения новых стран-участниц в различные механизмы БРИКС. Путин подчеркнул, что Москва не может игнорировать растущий интерес к этому объединению.

Председательство России в БРИКС

Председательство России в БРИКС проходит весьма успешно. Это демонстрирует не только растущий интерес к организации со стороны третьих стран, но и кооперация в кибербезопасности и борьбе с терроризмом. В частности, президент РФ обратил внимание на наличие специального электронного реестра для обмена данными о кибератаках и инцидентах.

Кроме того, в скором времени появится совет БРИКС по борьбе с отмыванием денег, используемых для финансирования терроризма. По инициативе Москвы также разрабатываются рамки соглашений по борьбе с коррупцией и наркопреступностью, что будет включать в себя контроль за криптовалютными платежами.

В рамках встречи БРИКС Путин и Шойгу отдельно пообщались с представителями Китай, Индии и Ирана. Российский президент обменялся заверениями в полном взаимопонимании и дружбе с главой МИД КНР Ван И, советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом и секретарем Совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. Ван И подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин прилетит на саммит БРИКС в Казани для более глубокого обсуждения стратегических вопросов.

Посредничество стран БРИКС в украинском конфликте

Китай и Индия выступают в качестве потенциальных посредников по решению украинского кризиса. На ВЭФ Путин упоминал эти страны в таком статусе. Однако на открытой части встречи в Санкт-Петербурге ни Путин, ни представители КНР и ИРИ не затрагивали Украину. Ее коснулся лишь индус Довал: "Как сказал премьер-министр вам во время телефонного разговора, он готов рассказать вам о его визите на Украину и встрече с Зеленским. Он хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах. Это был закрытый формат, лишь два лидера присутствовали, и я был с премьер-министром, был свидетелем этого разговора".

Напомним, в конце августа премьер Индии Нарендра Моди впервые нанес визит в Киев, где заявил о необходимости диалога и дипломатии для решения конфликта. После этого Моди созванивался с Путиным. Но, как отметил вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, никаких посланий от Зеленского премьер не передавал российскому президенту.

В Санкт-Петербурге Сергей Шойгу обратил внимание на общность взглядов стран-участниц на многополярный мир и отказ от гегемонии некоторых государств, имея ввиду США. "Они совместно ищут пути решения всех этих проблем и вопросов. И взгляды у всех, собственно, одни - это создание многополярного мира и, конечно, уход от гегемонии тех государств, которые всячески навязывают свою не просто идеологию, а такую агрессивную идеологию другим странам", - сказал он телеканалу "Россия-1".

Журналисты интересовались тем, насколько атака украинских беспилотников беспокоит организатора саммита БРИКС. Песков ответил, что планов по переносу саммита в другой город нет. "Нет, не было [планов перенести саммит]. Подготовка продолжается. Готовимся к саммиту", — отметил он в беседе с радиостанцией "Маяк".

Партнерство России с Ираном

Еще одной важной темой прошедшей встречи на уровне советов безопасности был Иран. Москва и Тегеран уже давно готовятся подписать договора о всеобъемлющем партнерстве. В июле, по словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, стороны согласовали текст соглашения. Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что намерен подписать договор во время саммита БРИКС в Казани. На встрече в Петербурге Шойгу подтвердил, что РФ завершает процедуры для подготовки к подписанию на высшем уровне.

Сближение Ирана и России крайне беспокоит Запад. 5 августа во время визита Шойгу в Тегеран западные СМИ писали, что стороны договорились о поставках российских систем ПВО иранцам, а те передадут России баллистические ракеты. Якобы Иран нуждается в защите от атак Израиля и, возможно, США, а Москва будет применять иранские ракеты на Донбассе. И вот во время встречи совбезов БРИКС США и ЕС пригрозили ввести санкции против Ирана из-за ее поставок баллистических ракет России. В Кремле и Тегеране сообщения о передаче ракет называют не соответствующей действительности.