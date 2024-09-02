Россия с уважением относится к стремлению Азербайджана взаимодействовать с БРИКС

В МИД России заявили, что Москва готова помогать Баку выстраивать взаимодействие с БРИКС. Там добавили, что двери объединения остаются открытыми.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила о готовности Москвы помогать Баку выстраивать взаимодействие с БРИКС.

Официальный представитель ведомства отметила, что Россия с уважением относится к стремлению Азербайджана и других государств взаимодействовать с объединением и его членами.

Дипломат подчеркнула, что БРИКС объективно приобретает все больше единомышленников. Она добавила, что двери объединения остаются открытыми.

Напомним, глава пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде сообщил, что Баку официально подал заявку на вступление в БРИКС.