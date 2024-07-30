Какова была миссия Шойгу в Тегеране?

Визит состоялся в период нагнетания напряженности между Ираном и Израилем

Накануне секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу направился с официальным визитом в Тегеран. На повестке стояли встречи с новоизбранным президентом Масудом Пезешкианом, а также секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба иранских вооруженных сил Мохаммадом Багери.

Вокруг данного визита на Западе и на Ближнем Востоке много домыслов. Но давайте попытаемся понять, каковы были истинные мотивы переговоров.

Тет-а-тет с Пезешкианом

Самое простое и ясное - укрепление российско-иранских отношений. При предыдущем президенте ИРИ Эбрахиме Раиси они вышли на высокий уровень, и сейчас цель Москвы - сохранить его. Так как в Иране новый президент, необходима сверить часы, а заодно убедиться в разговоре лицом к лицу, что Пезешкиан не прозападный политик и будет действовать, как минимум, не в ущерб интересам России.

Еще в своей программной статье до инаугурации Масуд Пезешкиан расставил акценты на российском направлении. Он назвал Москву ценным стратегическим союзником и пообещал укреплять сотрудничество как на двустороннем уровне, так и по линиям БРИКС, ШОС и ЕАЭС. В первых двух организациях Иран является полноправным членом, с ЕАЭС имеет зону свободной торговли.

На личной встрече с Шойгу никаких сюрпризов не произошло. Пезешкиан заявил, что "сотрудничество Ирана и России для продвижения многополярного мира обязательно приведет к продвижению глобальной безопасности и мира". Он видит связи с Москвой как "одно из приоритетных направлений внешней политики. Иранский лидер призвал ускорить подписание двусторонних соглашений с Россий. Речь идет прежде всего о всеобъемлющем договоре о стратегическом партнерстве с РФ. Подписать его Пезешкиан рассчитывает на саммите БРИКС в Казани в октябре.

Секретарь Совбеза России ответил иранской стороне взаимными комплиментами. Шойгу назвал ИРИ "одним из ключевых и стратегических союзников в регионе" для России. Он отметил развитие отношений двух государств во всех сферах, причем они, по его мнению, имеют позитивные перспективы.

Визит от имени Путина

Учитывая, что президент России Владимир Путин крайне осторожно относится к зарубежным визитам, а поездки на Ближний Восток в текущий период сопряжены с рисками, можно сказать, что поездка Шойгу стала своеобразной миссией Кремля по установлению первых прямых контактов с новым иранским руководством. На инаугурации Масуда Пезешкиана был председатель Госдумы Вячеслав Володин - но то была встреча на полях. А здесь официальные двусторонние переговоры.

Иран на пороге конфликта

Вторая возможная часть беседы наверняка касалась положения дел в регионе. Здесь достаточно много спекуляций. Иран находится на грани очередной эскалации с Израилем. Совсем недавно ЦАХАЛ ликвидировал в Тегеране главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и уничтожил в Бейруте высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра - оба союзники Ирана.

Западные СМИ считают, что Иран рассчитывает на поддержку России перед лицом возможной израильской ответной или превентивной атаки. Газета New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников, включая представителя Корпуса стражей исламской революции, пишет, что Россия начала поставку передового оборудования ПВО и РЛС после того, как Тегеран запросил у Кремля оружие. По другим данным той же NYT, Иран не только запросил, а уже принимает российские поставки.

Открыто ни российская, ни иранская сторона о поставках по линии ВПК не говорят. И это понятно - зачем сдавать израильской разведке возможную военную тайну? Судя по историческому опыту взаимодействия в этой сфере, включающему поставки систем ПВО С-300, для двух партнеров не составит труда реализовать очередную сделку. Ирану сейчас особенно нужны противовоздушные системы, учитывая готовность Израиль нанести превентивный удар или ответить на попытку возмездия Ирана за убийство Исмаила Хании.

Не зря Пезешкиан заявил: "Россия всегда была с Ираном в трудное время, и укрепление отношений с таким стратегическим партнером является одним из приоритетов во внешней политике Исламской Республики Иран". Учитывая, что сейчас у Ирана как раз сложные времена, он явно вновь надеется на помощь Москвы.

Чего хочет Иран?

Среди наиболее вероятных целей визита Шойгу стоит указать и попытку узнать мнение иранского руководства по дальнейшему развитию конфликта с Тель-Авивом. Действительно ли аятолла Али Хаменеи уже отдал приказ об ударе по Израилю, как пишут западные СМИ? Каковы конкретные планы Тегерана? Исходя из этого России тоже нужно калибровать свою внешнюю политику и готовиться к изменениям в регионе. Что точно ясно, Москва не заинтересована в эскалации и не хотела бы перерастания войны между Израилем и Ираном в американо-израильский конфликт. В то же время Москва вряд ли даст в обиду Тегеран.

Исходя из последней задачи Шойгу, можно логически вывести и попытку посредничества России в ближневосточном конфликте. Глава СВР Сергей Нарышкин сегодня предупредил, что "события на Ближнем Востоке развиваются по очень опасному сценарию". Есть ли у Москвы возможности для такого медиаторства? Россия остается на бумаге членом "квартета" по Палестине и Израилю, и тесные контакты с Ираном и другими странами региона дают определенные рычаги воздействия. Но результат посредничества России зависит от способности администрации в Белом доме остановить провокации со стороны премьера Израиля.

Судя по инсайдам в издании Axios, Джозефу Байдену, который уж перешел к разговору на повышенных тонах и использованию оскорблений, пока не удается успокоить Биньямина Нетаньяху.