Шойгу и глава МИД Турции провели переговоры в Москве

В Москве сегодня состоялись переговоры Михаила Шойгу и Хакана Фидана. Турецкий министр находится в России с двухдневным визитом.

В Москве 10 июня прошла встреча секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

"Министр Хакан Фидан встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Москве"

– МИД Турции

В Москве назвали темы, затронутые сторонами на встрече.

"Обсуждены вопросы российско-турецкого сотрудничества в области безопасности в двустороннем и многосторонних форматах. Подтвержден настрой на развитие стратегического равноправного двустороннего партнерства, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности"

– пресс-служба аппарата Совбеза

Также российская сторона выступила с предложением провести полноформатные двусторонние российско-турецкие консультации по вопросам безопасности. Встреча может состояться в третьем квартале этого года в столице одной из стран.

Ранее стало известно, что Фидан 10-11 июня совершит визит в Россию. В первый день он проведет ряд двусторонних встреч в Москве. Во второй день отправится в Нижний Новгород на заседание БРИКС+.