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Сегодня ночью в Тбилиси бесплатное метро

Сегодня ночью в Тбилиси бесплатное метро
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В связи с Пасхой власти Тбилиси приняли решение продлить работу метро в ночь богослужения до 4:00 и сделать его бесплатным на всю ночь, чтобы верующие могли комфортно вернуться из церквей домой после службы.

Мэрия Тбилиси объявила об отмене платы за проезд в метро в течение пяти часов этой ночи – с 23:00 субботы до 4:00 воскресенья. Такое решение принято в связи с Пасхой.

Во всех церквях Тбилиси сегодня проходят богослужения в честь Пасхи, и власти грузинской столицы решили дать возможность людям комфортно вернуться домой после службы. Поэтому метро этой ночью не только бесплатное, но и работает до 4 утра.

Напомним, что всего метро Тбилиси состоит из 23 станций, организованных в две маршрутные линии общей длиной в 57 км.

Благодатный огонь прибыл в Тбилиси из Иерусалима около часа назад.

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