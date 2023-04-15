Сегодня ночью в Тбилиси бесплатное метро

Опубликовано: 23:01, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В связи с Пасхой власти Тбилиси приняли решение продлить работу метро в ночь богослужения до 4:00 и сделать его бесплатным на всю ночь, чтобы верующие могли комфортно вернуться из церквей домой после службы.

Мэрия Тбилиси объявила об отмене платы за проезд в метро в течение пяти часов этой ночи – с 23:00 субботы до 4:00 воскресенья. Такое решение принято в связи с Пасхой.

Во всех церквях Тбилиси сегодня проходят богослужения в честь Пасхи, и власти грузинской столицы решили дать возможность людям комфортно вернуться домой после службы. Поэтому метро этой ночью не только бесплатное, но и работает до 4 утра.

Напомним, что всего метро Тбилиси состоит из 23 станций, организованных в две маршрутные линии общей длиной в 57 км.

Благодатный огонь прибыл в Тбилиси из Иерусалима около часа назад.