© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Светлый праздник Пасхи в этом году отмечают в Грузии вместе с другими православными в воскресенье 16 апреля. 14 апреля в стране начнутся четырехдневные пасхальные каникулы, на которых верующие отпразднуют Воскресение Иисуса Христа.

Пасха, по-грузински Ахдгома, - самый важный религиозный праздник в Грузии, как и у всех христиан. Однако жители Грузии отмечают его с особым размахом - в стране на официальном уровне введены пасхальные каникулы, которые длятся четыре дня, со Страстной пятницы по Пасхальный понедельник включительно.

Верующие в Грузии, как и во всем христианском мире, радуются Воскресению Иисуса Христа. Светлый праздник Пасхи знаменует спасение человеческой души для жизни вечной. Это один из самых любимых грузинских праздников.

Когда грузины празднуют Пасху

Грузинская церковь отмечает Пасху одновременно со всем православным миром - в первое воскресенье после весеннего равноденствия (20 марта) и полнолуния, через неделю после иудейской Пасхи - Песаха.

Соответственно, в 2023 году Пасха в Грузии выпадает на 16 апреля. Страстная пятница приходится на 14 апреля. Пасхальные каникулы у жителей Грузии в этом году продлятся с 14 по 17 апреля включительно.

Традиции Ахдгома

Готовиться к Пасхе в Грузии начинают за неделю, с праздника Бзоба - Входа Господня в Иерусалим, когда Иисуса Христа, торжественно въехавшего в город, народ на улицах приветствовал пальмовыми ветвями и кричал "Осанна!". В наше время в этот день принято приносить домой из храма освященные самшитовые ветви.

После Вербного воскресенья начинается Страстная седмица. На протяжении всей недели принято соблюдать пост, читать молитвы, всей семьей ходить в церковь.

В некоторых частях Грузии жива удивительная традиция "очищения огнем" - в Великую среду вечером люди прыгают через большой костер, очищаясь таким образом от скверны. В тот же день обычно ходят на исповедь. В Великий четверг - день установления Евхаристии - верующие причащаются.

Страстная пятница, когда состоялся суд над Иисусом и Спаситель был распят, - самый скорбный день года. Никто не ест и не работает, нельзя заниматься домашними делами, развлекаться - все время люди стараются проводить в церкви. Днем начинаются службы, посвященные Страстям Христовым, после которых устраивается вынос плащаницы с изображением тела Христова, снятого с креста. Все верующие прикладываются к ней и возвращаются домой - готовиться к празднику.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Именно в красную пятницу в Грузии красят яйца, причем исключительно в красный цвет, символизирующий страсти Господни. В качестве красителя используются корни растения эндро. До Пасхи пекут и пасхальный хлеб, который называется паска. В отличие от русских куличей, паску ничем не украшают.

В Великую Субботу завершается приготовление яиц и паски, в этот день их освящают. Православные соблюдают пост, а тем, кто будет причащаться на Пасхальной службе, нельзя принимать пищу после 18:00. Вечером начинается Всенощное бдение, совершается крестный ход и Литания. И наконец объявляется о Светлом Христовом Воскресении, после чего все поздравляют друг друга.

В воскресенье Великий пост завершается, устраивается праздничный ужин. Самая любимая традиция в этот день - ударять друг о друга пасхальные яйца, особенно это нравится детям. Тот, чье яйцо осталось целым, забирает себе разбитое яйцо противника.

Жители разных регионов Грузии празднуют Пасху по-разному. Например, в Западной Грузии играют в лело бурти - игра похожа на регби, но с мячом, который весит 16 кг. Интересно, что он хранится в церкви, а начинает игру священник, кидая мяч командам. По окончании лело бурти мяч относят на кладбище как дань уважения покойным родственникам. Еще одна интересная игра - стрельба из лука по крашеным яйцам: ее практикуют в родном селе грузинского Патриарха Илии II.

Мария Новоселова / "Вестник Кавказа"

В Пасхальный понедельник принято посещать могилы близких на кладбище. Для них приносят крашеные яйца, паску, что-то из еды и напитков. После поминания пасхальные яйца оставляют на кладбище.

Что готовят на Пасху

Пасхальная трапеза обязательно предполагает крашеные яйца и паску. В число праздничных блюд, как правило, входит какое-либо мясо, подаются сыр и вино. В Южной Грузии утром в воскресенье женщины пекут специальный пасхальный хлеб в тандыре.

В последнее время на стол на Пасху ставят джеджили - выращенную заранее из зерен траву, символизирующую воскресение и обновление. Ее, как правило, украшают красными яйцами.

Как поздравляют

В течение всей Светлой Седмицы - следующей за Пасхой недели - жители Грузии поздравляют друг друга с праздником. Раньше это длилось не семь, а целых 40 дней.

Вместо приветствия в такие дни принято произносить "Кристе агсдга!", то есть "Христос воскресе!". Отвечать нужно "Чешмаритад агсдга!" - "Воистину воскресе!".