Вестник Кавказа

Самое большое колесо обозрения в СКФО запустят в Ессентуках

Самое большое колесо обозрения в СКФО запустят в Ессентуках
© Фото: Администрация Ессентуков
Самое высокое колесо обозрения на Северном Кавказе установили в Ессентуках. Пока ведутся технические работы, запустить колесо планируется к майским праздникам.

Рекордное для СКФО колесо обозрения появилось, но пока не заработало в Ессентуках (Кавминводы), сообщили в администрации города-курорта.

Аттракцион находится в парке Победы. Его высота достигает 65 м, и работать он будет весь год: все кабинки закрыты, в них установлены сплит-системы.

Колесо полностью смонтировано, впереди – приемка, в ходе которой специалисты проверять безопасность аттракциона. Заработать оно должно к майским каникулам.

Установка аттракциона – не единственный сюрприз для жителей и гостей курорта. Частный инвестор создаст в парке игровой тир, для самых маленьких будет действовать карусель. В парке уложат плитку, проведут озеленение. Будет открыта кофейня и точка с мороженым.

На сегодняшний день самое высокое колесо обозрения в СКФО расположено в Нальчике. Оно было запущено в сентябре 2018 года в городском парке. Высота аттракциона – 50 м.

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